Assalto violento acentua sentimento de insegurança na Póvoa de Santa Iria

Os suspeitos assaltaram um vigilante de uma empresa de segurança junto ao supermercado da estação de comboio e fugiram de carro. A mala activou o sistema de fumo e os assaltantes acabaram por largá-la já noutra zona da cidade. Até ao fecho desta edição os indivíduos ainda não tinham sido apanhados. A junta de freguesia vai fazer chegar à PSP as preocupações da população face à insegurança.

Continuam em fuga pelo menos cinco indivíduos que roubaram uma mala com dinheiro a um vigilante de uma empresa de transporte de valores na Póvoa de Santa Iria. O assalto aconteceu em plena luz do dia, pelas 11h30 de sábado, 18 de Janeiro, na Rua da República, uma das que dá acesso à estação de comboio da cidade, junto a um supermercado.

Os suspeitos estavam encapuzados e armados quando consumaram o roubo, tendo depois fugido de carro. No entanto, a empresa de segurança activou o alarme de fumo da mala, que acabou por ser encontrada a cerca de quatro quilómetros do local do crime, na Avenida D. Afonso Vicente Valente, uma zona bastante movimentada da cidade junto a outras superfícies comerciais e bombas de combustível.

Por causa do sistema de segurança da mala é provável que os suspeitos não tenham conseguido levar o dinheiro mas as autoridades não adiantaram o montante que estava na mala e que estava a ser transportado pelo vigilante para a carrinha da empresa de segurança junto ao supermercado. O caso transitou da PSP para a Polícia Judiciária tendo em conta que foram usadas armas de fogo. As câmaras de videovigilância dos estabelecimentos comerciais da cidade são fundamentais para as autoridades chegarem aos suspeitos. Fonte Oficial da Polícia Judiciária disse a O MIRANTE que as investigações continuam no terreno e, por isso, é prematuro adiantar pormenores.

Os moradores da zona mais antiga da Póvoa de Santa Iria, perto da estação de comboio, estão preocupados com a insegurança e defendem maior policiamento apeado. Os idosos são os que mais se queixam numa zona que é frequentada por grupos desordeiros. “Só me apercebi do assalto quando vi o aparato na rua, mas não estou admirada. Esta zona está cada vez pior. Tenho medo de andar na rua à noite e só se vêem pessoas estranhas”, lamentou uma das residentes.

Preocupações com a segurança chegaram à junta

As preocupações da população têm chegado à União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. De acordo com a presidente da junta, Ana Cristina Pereira, a zona mais antiga da cidade tem sido palco de comportamentos menos próprios por parte de alguns grupos que fazem barulho à noite e de madrugada, não deixando os residentes descansar. “Já reunimos um conjunto de preocupações que temos com a segurança e queixas que as pessoas nos têm feito chegar para apresentar à PSP. As pessoas precisam de descansar à noite e sentem-se incomodadas e por vezes com medo”, confirmou a autarca.

A Póvoa de Santa Iria tem sido palco de actos de vandalismo e furtos que raramente aconteciam. Como foi o caso dos carros que foram vandalizados durante a madrugada em Novembro do ano passado ou incêndios em caixotes do lixo e destruição de outros equipamentos públicos.