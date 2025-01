Estradas do concelho de Torres Novas vão ser requalificadas por um milhão de euros

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou, na reunião de 15 de Janeiro, a minuta de contrato e adjudicação da empreitada de Beneficiação da Rede Viária Municipal à empresa Civibérica - Obras Civis, S.A., pelo valor global de 1,1 milhão de euros (mais IVA) e prazo de execução de 180 dias.

A empreitada, refere o município, surge a partir de um levantamento de necessidades de intervenções na rede viária municipal realizado pelos serviços municipais, tendo sido solicitada a cada uma das juntas de freguesias e uniões de freguesias uma listagem de intervenções prioritárias a realizar em cada um desses territórios.

As beneficiações previstas, para correcção de sinais evidentes de fadiga ou sub-dimensionamento dos arruamentos, contemplam saneamento de solos, correcções de inclinações, estruturas pluviais, medidas de acalmia de trânsito e sinalização e requalificação de passeios.

No mapa de trabalhos estão incluídas intervenções na Estrada da Azulada, em Beselga, na Rua Vale dos Poços, em Moreiras Grandes, Rua dos Moinhos, em Maçaroca, na Rua do Mirante, em Meia Via, na Zona Industrial de Zibreira, na Rua do Campo, em Riachos, Rua do Canil, em Parceiros de Igreja, estacionamento e Rua do cemitério, em Brogueira, Travessa das Oliveiras, em Alcorochel, Rua do Campo, em Casal do Bom Florido, Largo do Rossio, em Valhelhas, Rua Final do Concelho, em Lamarosa, Rua dos Moinhos, em Soudos, Rua da Olaia, na Lamarosa, Rua Alto de São Domingos e Rua das Regueiras, em Marruas, Rua da Agreireira, em Carreiro da Areia, e Estrada Municipal 557-2, nas Lapas/Pedrógão. Em Torres Novas vão ser intervencionadas a Rua de Cima, Rua do Meio, Rua da Escola Preparatória e Rua Encosta do Vale.