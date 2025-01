O corpo encontra-se em câmara ardente na Igreja da Piedade, em Santarém, seguindo na segunda-feira para o cemitério do Cartaxo, onde será sepultado.

Faleceu o pai do presidente da Águas de Santarém Ramiro Matos

O pai do advogado e presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, Ramiro Matos, que deu o mesmo nome ao filho, faleceu no sábado, 25 de Janeiro, vítima de doença. O defunto, de 80 anos e residente em Santarém, deixa também esposa e uma filha, além de vários netos. O corpo encontra-se em câmara ardente na Igreja da Piedade, em Santarém, onde pelas 20h30 deste domingo será celebrada missa em sua memória.

Na segunda-feira, pelas 14h00, realiza-se a cerimónia de encomendação na Igreja da Piedade, seguindo-se o cortejo fúnebre para o cemitério do Cartaxo, onde o corpo de Ramiro Matos será sepultado.