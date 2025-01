PSP faz parceria em projecto educativo sobre inclusão em Fátima

Projecto educativo «Sabores da Inclusão: vem calçar os sapatos do outro» envolveu polícias e alunos do concelho de Ourém.

O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP) associou-se à Escola de Educação Especial «Os Moinhos», em Fátima, e estabeleceu uma parceria no âmbito do projecto educativo «Sabores da Inclusão: vem calçar os sapatos do outro». Os polícias da Esquadra destacada de Ourém, da Divisão Policial de Tomar, visitaram a escola, no dia 8 de Janeiro, onde interagiram com os alunos presentes, desenvolvendo sinergias entre ambos e promovendo o conhecimento mútuo, num espírito de inclusão, partilha, diversidade e respeito, refere a PSP em comunicado.

No dia 22 de Janeiro foi a vez dos alunos visitarem a Esquadra policial de Ourém, a fim de tomarem conhecimento da actividade desenvolvida pelos polícias, que com eles compartilharam experiências, visões e conhecimentos. “A proximidade foi criada, e, com ela, a certeza de que o caminho da inclusão e do respeito deve ser percorrido por todos, juntos, passo a passo, porque esta também é a nobreza da missão policial”, acrescenta o comunicado.