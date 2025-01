Reclassificação da Praia Fluvial dos Olhos d’Água em consulta pública

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a entidade responsável pela definição e implementação do programa de monitorização e pela classificação anual das águas balneares, estando em consulta pública, até 2 de Fevereiro, a proposta de lista das águas balneares costeiras, de transição e interiores, a identificar em 2025, onde consta a Praia Fluvial dos Olhos d’Água do Alviela.

O município de Alcanena, em coordenação com a APA/ARHTO, implementou, nos últimos anos, um programa de monitorização da qualidade da água, que culminou, no passado mês de Dezembro, com o pedido de designação da Praia Fluvial dos Olhos d’Água do Alviela como água balnear de interior, classificação perdida em 2009, com base nos critérios definidos pela Directiva das Águas Balneares. Caso a designação seja concretizada, seguir-se-á um processo de candidatura desta Praia Fluvial ao Programa Bandeira Azul.