SMAS de Vila Franca de Xira procuram solução definitiva para inundações em Alverca

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS) dizem estar a trabalhar com a empresa Águas do Tejo Atlântico para que seja encontrada uma solução definitiva para o escoamento de águas na Avenida Infante Dom Pedro, em Alverca do Ribatejo.

De acordo com os SMAS, foi construída uma bacia de retenção, melhorado o escoamento de águas pluviais e a Águas do Tejo Atlântico procedeu à requalificação da estação elevatória com aumento da sua capacidade.

Os SMAS explicam, em resposta a O MIRANTE, que estão a remodelar as infraestruturas para criar redes separativas, tendo em conta que existem águas pluviais indevidamente ligadas, por razões estruturais, aos colectores de águas residenciais, por via das redes pluviais dos edifícios das zonas mais antigas. “Todas estas acções reflectem-se numa diminuição da frequência das inundações no referido local, sendo que, no entanto, quando se verificam fenómenos de elevada pluviosidade num curto espaço de tempo, o sistema de escoamento pode ficar pontualmente menos eficiente”, referem os SMAS.

O MIRANTE solicitou esclarecimentos à Águas do Tejo Atlântico mas ainda sem resposta. Recorde-se que os moradores da Avenida Infante Dom Pedro tomaram a iniciativa de limpar uma vala de drenagem nas traseiras das suas casas para prevenirem novas inundações. O problema é antigo e os residentes pedem uma solução definitiva para o problema.