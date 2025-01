Três detidos por furto de veículos no Sardoal

O Comando Territorial de Santarém da GNR, através do Posto Territorial de Sardoal, no dia 13 de Janeiro, deteve três homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos, por furto de veículo no concelho de Sardoal. No âmbito de uma denúncia que dava conta de três indivíduos com comportamentos suspeitos junto a diversas viaturas, os militares da Guarda encetaram de imediato diligências policiais que permitiram localizar os homens. No seguimento da acção, os suspeitos, ao se depararem com a viatura da Guarda, abandonaram a viatura em que seguiam e colocaram-se em fuga apeada, tendo sido de imediato interceptados.

Na sequência das diligências policiais, foi possível apurar-se que a viatura abandonada tinha sido furtada momentos antes, e que os indivíduos efectuaram dois furtos no interior de outros dois veículos que se encontravam parqueados no local. O veículo furtado foi restituído ao seu legítimo proprietário.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Abrantes.