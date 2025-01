Vila Franca de Xira combate falta de resposta na habitação social entregando casas

O concelho de Vila Franca de Xira anunciou dar mais um passo no esforço de garantir habitação digna aos mais desfavorecidos com a entrega, no final de Janeiro, de sete novas fracções em regime de arrendamento apoiado a sete famílias do concelho.

A entrega das fracções habitacionais será feita pelo presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, que considera que o momento representa mais um marco no compromisso da autarquia com a Estratégia Local de Habitação.

As habitações que agora vão ser entregues foram reabilitadas através de duas candidaturas submetidas ao programa 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. É um programa que tem como objectivo proporcionar habitação digna e adequada às pessoas que vivem em condições indignas. Tal como O MIRANTE já tinha noticiado no final do ano passado, o problema da falta de habitação pública será o grande desafio da sociedade nos próximos anos, notava Fernando Paulo Ferreira, num momento em que também entregara nove casas a outras famílias carenciadas do concelho. Vila Franca de Xira, recorde-se, está a preparar 268 novas casas para entregar em regime de arrendamento acessível a moradores mais carenciados ou em situações sociais vulneráveis. Graças aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), poderão vir a estar prontos 268 apartamentos no concelho para disponibilizar, em resultado de 22 candidaturas ao PRR: 11 já aprovadas e outras 11 em execução e à espera de decisão.

Uma boa parte das novas casas será para realojar 161 famílias que vivem em condições habitacionais indignas, de precariedade, insalubridade, insegurança, sobrelotação e inadequação, cuja carência financeira não lhes permite suportar o custo de acesso a uma casa com o mínimo de qualidade. “Se pudesse colocava mais gente a viver no centro das cidades, assim houvesse mais casas disponíveis”, confessava na altura o autarca a O MIRANTE, numa altura em que vários edifícios municipais no centro da cidade de VFX estão em obra para serem adaptados a aluguer acessível.