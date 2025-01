Vila Nova da Barquinha vai ter sistema de videovigilância

O município de Vila Nova da Barquinha e o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana acordaram implementar um sistema de videovigilância na sede do concelho com o objectivo de reforçar a segurança de pessoas e bens e a prevenção da prática de ilícitos criminais. O protocolo de cooperação entre as duas entidades foi assinado no dia 7 de Janeiro de 2025, no edifício dos Paços do Concelho.

O protocolo irá abranger a instalação de um sistema de videovigilância no Parque de Escultura Almourol – Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, permitindo em especial a protecção de pessoas e bens patrimoniais. A autarquia fica responsável por disponibilizar o sistema de videovigilância, assegurando o seu regular funcionamento e manutenção, suportando todos os custos de projecto ou estudo, incluindo a sinalética nos locais públicos abrangidos, assegurar a instalação do centro de monitorização do sistema no quartel da GNR de Vila Nova da Barquinha, com a possibilidade de visualização na Sala de Situação do Comando Territorial de Santarém, bem como garantir à Guarda a sua utilização exclusiva.

A GNR, por sua vez, deverá efectuar o pedido de autorização da instalação do Sistema de Videovigilância e respectiva renovação, garantir a sua operacionalidade, através da disponibilização de recursos humanos e logísticos próprios, assegurar o tratamento dos dados, em conformidade com a legislação em vigor, garantir a correcta utilização do sistema e cooperar com o município na implementação de medidas e mecanismos complementares de segurança e protecção de pessoas e bens, assim como a nível da prevenção da prática de crimes na localidade.