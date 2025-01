Abrantes tem o primeiro grupo de ajuda para sobreviventes de AVC do distrito

A sobrevivente de AVC e fundadora do GAM de Abrantes, Anabela Santos, com as psicólogas Mónica Mata e Susana Silva . Foto Fernando Pereira

Está activo o grupo de ajuda mútua (GAM) para sobreviventes de acidente vascular cerebral (AVC) em Abrantes, o primeiro concelho do distrito de Santarém a acolher a iniciativa promovida pela Associação Portugal AVC. A primeira sessão decorreu no dia 11 de Janeiro, no quartel dos Bombeiros de Abrantes, e contou com a participação de cerca de 25 pessoas entre cuidadores, doentes de AVC, responsáveis de instituições particulares de solidariedade social, o presidente da Portugal AVC, António Conceição, e as psicólogas Mónica Mata e Susana Silva.

Anabela Santos, sobrevivente de AVC e fundadora do GAM de Abrantes, refere a O MIRANTE que além de ter como objectivo oferecer aconselhamento psicológico aos sobreviventes, este é um “espaço de partilha de experiências e informação”. As sessões vão decorrer sempre ao segundo sábado de cada mês, realizando-se a próxima a 8 de Fevereiro, às 17h00, com a participação de um enfermeiro que vai falar sobre reabilitação em sobreviventes de AVC.