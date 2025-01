Balanço da actividade da ULS do Médio Tejo em 2024 é muito positivo

Com várias medidas implementadas na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, nomeadamente a contratação de mais médicos de família, a instituição afirma que mais de 90% da população tem acesso a cuidados de saúde.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo destaca um “crescimento significativo na área cirúrgica, com um aumento de 12,5%”, em relação a 2023. “Foram realizadas um total de 12.754 cirurgias, sendo assim ultrapassada a fasquia de mais de mil cirurgias (1.063) realizadas em média por mês em 2024, face às 953 atingidas em 2023”, revela em comunicado. A ULS Médio Tejo realizou também 188.323 consultas hospitalares e mais de meio milhão de consultas nos cuidados de saúde primários no ano de 2024.

"A 1 de Janeiro de 2024 iniciou-se um novo capítulo na história da saúde na região com a criação da ULS Médio Tejo, que se posiciona no mapa da saúde em Portugal pela inovação, pela humanização e pela excelência", afirma o presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, citado num comunicado da instituição. Com a criação da ULS Médio Tejo, os “cuidados primários e cuidados hospitalares passaram a trabalhar integrados para atingir objectivos muito ambiciosos”, acrescenta.

Na nota, a ULS Médio Tejo, que presta cuidados de saúde primários e hospitalares em 10 municípios do distrito de Santarém e um concelho do distrito de Castelo Branco, contabiliza a actividade desenvolvida ao longo de 2024, ano em que nas 65 unidades de prestação de cuidados de saúde primários da instituição foram registados “mais de meio milhão de actos realizados (cerca de 580.000)”, em consultas médicas presenciais e não presenciais.

Ainda ao nível de cuidados de saúde primários, a ULS Médio Tejo indica a contratação de sete novos médicos de família em regime de prestação de serviços e a entrada de cinco clínicos ao abrigo do projecto “Bata Branca”, que “vieram compensar as 10 saídas registadas em 2024”, ano em que 30% dos utentes da região não tinham médico de família atribuído. “Através do reforço de médicos em prestação de serviços e de medidas inovadoras de resposta médica através plataformas de telemedicina, foi possível diminuir o número de utentes sem acesso a cuidados de saúde”, indica a ULS, apontando que hoje “92,2% da população” tem cuidados de saúde assegurados.

Se o atendimento nos Serviços de Urgência da ULS Médio Tejo se manteve “praticamente inalterado” (menos 0,3% e uma média de 420 episódios de urgência/dia nas cinco urgências da ULS), já os 17.202 internamentos hospitalares significam um “recuo de 2,3%” face a 2023, “apesar do expressivo aumento da actividade cirúrgica”. A maternidade integra ainda a curta lista de resultados negativos, tendo sido realizados em 2024 um total de 755 partos no Hospital de Abrantes, o equivalente a uma quebra homóloga de 6,9%.

Objectivos para 2025

Para 2025, segundo a ULS, está programada a execução de 9,6 milhões de euros (ME) em investimento, dos quais 5,6 milhões são destinados à reabilitação de infraestruturas, dois milhões de euros para aquisição de novos equipamentos e mais de 800 mil euros em substituição de equipamentos, a par de um “reforço de profissionais”, nomeadamente no serviço de Urgência Médico-Cirúrgica de Abrantes, blocos operatórios dos hospitais de Abrantes e Tomar e no serviço de Medicina Interna. A ULS indica estar igualmente previsto o “arranque de projectos diferenciadores”, nomeadamente o “desenvolvimento da área de Cardiologia de Intervenção, em Abrantes, a ampliação do Internamento de Cuidados Paliativos, em Tomar, a expansão da Unidade de Hospitalização Domiciliária para uma nova unidade hospitalar da ULS Médio Tejo, a constituição de mais equipas comunitárias de saúde mental e o reforço dos profissionais dos cuidados de saúde primários".