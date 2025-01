Colisão de ligeiro com moto faz um ferido na Tapada em Almeirim

O motociclista com o embate ficou em cima do capô do carro até este parar

A colisão de um veículo ligeiro com uma mota no cruzamento da Tapada, concelho de Almeirim, provocou um ferido ligeiro, que é o condutor do veículo de duas rodas e que foi transportado ao Hospital de Santarém.

O motociclista com o embate ficou em cima do capô do carro e foi em cima deste até o carro parar, a cerca de 50 metros, já na Estrada do Campo para Alpiarça.

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 27 de Janeiro, cerca das 10h05, e o socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim.