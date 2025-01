partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Demitem-se órgãos sociais do Centro Social de Casével após queixas de funcionárias

Os órgãos sociais do Centro Social de Apoio à Comunidade de Casével, no concelho de Santarém, apresentaram renúncia aos cargos na assembleia-geral extraordinária realizada a 26 de Janeiro, depois de terem vindo a público queixas de funcionárias a alegar um clima de intimidação, assédio moral e medo por parte da presidente da direcção, que também é funcionária na instituição. Um duplo papel que, na opinião das funcionárias que falaram com O MIRANTE, representa “um conflito de interesses que tem levado a situações de abuso de poder”.

Rosália Violante, que não quis responder ao pedido de esclarecimentos do nosso jornal, não apresentou renúncia ao cargo, acabando por perder o mandato com a renúncia dos restantes elementos dos órgãos sociais. Estes, em comunicado, referem que se deve “aceitar as mudanças, ultrapassar os obstáculos (…) e continuar a trabalhar para prestar um serviço importante e de excelência”, ao mesmo tempo que apelam aos associados para se mobilizarem para a apresentação de listas que pode ser feita até 3 de Fevereiro.

Responsabilizadas por terem “provocado” a demissão dos órgãos sociais, as funcionárias ressalvam a O MIRANTE que “nada disto teria acontecido se os pedidos de ajuda tivessem sido ouvidos” por aqueles que ocupavam esses cargos. Referindo-se à presidente da direcção, as funcionárias alegam que “durante o horário laboral faz o que bem entende e usa o cargo para agir de forma que nos prejudica. Nós, funcionárias, temos sido desrespeitadas e desconsideradas”, referem, ressalvando que não estão, nem nunca estiveram a “atacar a instituição, nem a prejudicar os utentes”, mas a “exigir respeito e condições dignas para continuar a prestar o melhor serviço possível”.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE