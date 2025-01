Maioria dos habitantes de Arruda dos Vinhos valoriza a segurança e qualidade de vida no concelho

A maioria dos moradores de Arruda dos Vinhos que participaram nos questionários para elaboração do barómetro “Cumprir Arruda”, um conjunto de medidas e objectivos para a década, lançado em 2015, acredita que hoje se vive com qualidade de vida e segurança no território.

As primeiras conclusões dos inquéritos, realizados a 224 residentes pela consultora Sigma Stars Academy, apontam para o facto de a maioria dos residentes abrangidos pelo estudo (47,7%) estarem muito satisfeitos com a qualidade de vida em Arruda, 39,8% estão satisfeitos e pouco mais de 4% muito insatisfeitos ou insatisfeitos (7,9%).

Os números foram apresentados por Ricardo Freitas, investigador daquela consultora, durante a sessão solene do dia do município, a 13 de Janeiro, no auditório municipal. “Nove em cada 10 avaliam de forma positiva ou muito positiva a qualidade de vida no concelho, sendo que 5 em cada 10 a avaliam com pontuação máxima e os jovens apresentam índices de satisfação maiores que os adultos”, explicou.

Os inquéritos, com 20 questões cada, foram realizados em Março e Abril de 2024 e detalham que, logo a seguir à qualidade de vida, os arrudenses elogiam a segurança do território, a educação, natureza, saúde e habitação. Quando se pergunta a um morador o que lhe vem à cabeça quando pensa na sua terra, a maioria respondeu segurança em primeiro lugar, seguido da qualidade de vida, pessoas e educação, sossego, saúde e cultura.

Por outro lado, os principais motivos de insatisfação entre os moradores continuam a ser a falta de melhor aposta no turismo, na mobilidade e transportes, a falta de maiores oportunidades de emprego e melhores vias rodoviárias, arruamentos e vias pedonais. Os inquiridos dizem ser estas as áreas que merecem uma intervenção mais urgente na próxima agenda da década que Arruda dos Vinhos está a preparar (ver caixa).

Os residentes na freguesia de Arruda são em geral os que, das quatro freguesias do concelho, apresentam o maior nível de satisfação. Já os residentes de Arranhó apresentam menor grau de satisfação, especialmente com a mobilidade e transportes, turismo e infraestruturas rodoviárias. O barómetro revela também que os fregueses de Cardosas apresentam um menor grau de satisfação face aos serviços públicos, infraestruturas rodoviárias e espaços desportivos.

“Curiosamente, são as pessoas que ainda há pouco tempo viviam noutros sítios e que escolheram mudar-se para Arruda dos Vinhos há cinco anos as que mais valorizam este território, isto é muito interessante. Às vezes esquecemo-nos do valor que temos”, explicou Ricardo Freitas, acrescentando que o barómetro é altamente diferenciador em Portugal. “Os políticos hoje em dia ainda não têm a capacidade, responsabilidade e coragem de prestar contas às pessoas. E aqui em Arruda dos Vinhos os autarcas deram esse pontapé de saída de forma inspiradora e espero que seja um exemplo para os municípios à sua volta”, elogiou o responsável.

Também Carlos Alves, presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, disse esperar que este barómetro ajude a construir o futuro de forma sustentada, para fazer face ao caminho ambicioso que o concelho tem pela frente.