Plano de Mobilidade Urbana de Alenquer debate propostas de cidadãos

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Alenquer (PMUS) vai ter a segunda sessão pública da sua Fase I - Caracterização e Diagnóstico a 30 de Janeiro, a partir das 18h00, na Sala Dr. Teófilo Carvalho dos Santos, no edifício dos Paços do Concelho. O PMUS foi apresentado publicamente no dia 10 de Dezembro e no dia 18 de Janeiro terminou o período destinado às sugestões e contributos dos cidadãos.

Ao todo foram submetidas 15 propostas que serão agora debatidas nesta segunda sessão.

Os representantes do Município de Alenquer e a autora do documento, Mobilidade.pt (MPT), dirigirão os trabalhos que voltam a poder contar com a intervenção do público que tem de se inscrever previamente.

A Fase II - Estratégias de Intervenção do PMUS está a ser trabalhada e irá evidenciar os objectivos a atingir no futuro em termos de mobilidade e planos de acção que devem ser adoptados. O PMUS de Alenquer pretende definir soluções sustentadas de mobilidade para a resolução de problemas relacionados com o tráfego automóvel, estacionamento e transportes colectivos, promoção dos modos suaves de deslocação, nomeadamente a circulação pedonal e ciclável.