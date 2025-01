Vila Franca de Xira confirma projecto urbanístico para antiga Cimianto em Alhandra

Município de Vila Franca de Xira diz que o proprietário do espaço está a desenvolver um projecto para requalificar as construções existentes na antiga unidade industrial de Alhandra.

A Câmara de Vila Franca de Xira confirmou na última semana que está em desenvolvimento um projecto, a cargo do proprietário das antigas instalações da Cimianto, em Alhandra, para requalificar os imóveis, que se encontram devolutos.

O projecto, desenvolvido pelo proprietário do espaço, contempla um conjunto diversificado de usos, desde hotel a espaços de restauração, atelier artístico, ginásio e espaço de co-work, além de diversos espaços para habitação em regime “built to rent”, que traduzido à letra significa “construído para alugar”. “O projecto irá prever a ligação pedonal ao eixo Vila Franca de Xira/Alhandra, assegurando a criação de um renovado espaço urbano para fruição de moradores, trabalhadores e visitantes, que poderão contar também com áreas de desporto e lazer”, acrescenta o município.

O processo de insolvência da Cimianto, recorde-se, continua uma década depois de ter fechado portas e os credores continuam a lutar por reaver quase 3 milhões de euros, incluindo os trabalhadores. No último ano houve novidades: a cobrança com sucesso de dívidas de fornecedores à Cimianto permitiu realizar o rateio para que os trabalhadores, que eram dos últimos na lista para receber os créditos, possam finalmente receber algumas compensações, que vão andar entre os 65 euros e os 7 mil euros, consoante a antiguidade na empresa.