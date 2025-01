Vila Franca de Xira e Turismo de Portugal assinam protocolo de formação

O município de Vila Franca de Xira quer capacitar os conhecimentos dos técnicos de hotelaria e turismo do seu território e para isso assinou um protocolo de colaboração com o Turismo de Portugal, que prevê que esta entidade dê formação gratuita a estes profissionais.

O documento foi assinado a 23 de Janeiro no Salão Nobre dos Paços do concelho e contou com o presidente da câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira, e da directora da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, Ana Moreira, em representação do Turismo de Portugal. O protocolo tem como principal objectivo a oferta de formações gratuitas e de proximidade para profissionais das áreas de hotelaria, restauração, alojamento e animação turística, entre outras. Fernando Paulo Ferreira destacou a importância deste acordo, afirmando que permitirá ajustar a formação às necessidades dos profissionais do sector. As acções de formação serão realizadas em espaços disponibilizados pela autarquia e organizadas com base nas necessidades identificadas junto dos profissionais do concelho. O programa tem uma duração inicial de dois anos, podendo ser renovado pelo mesmo período. A Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa será responsável por ministrar as formações.