Vereador da oposição partilhou queixas da população que pede alterações nos horários do parque de estacionamento subterrâneo do Entroncamento.

Autarcas do Entroncamento querem novos horários no parque de estacionamento subterrâneo

Na reunião de câmara do Entroncamento que se realizou a 21 de Janeiro foram discutidas alterações ao regulamento do parque de estacionamento subterrâneo, situado junto aos Paços do Concelho. A bancada do PSD criticou um conjunto de incoerências presentes na alteração do regulamento. O vereador Rui Madeira partilhou algumas queixas de conversas que diz ter tido com moradores e pediu que as solicitações dos residentes sejam atendidas e que o período de permanência no parque aumente devido à falta de estacionamento à superfície.

Em reposta, o então presidente da câmara, Jorge Faria, afirma que há meses foi aberto um procedimento para “eventuais interessados darem as suas participações”, mas que até agora não foi recebida nenhuma sugestão por escrito por parte do PSD. Contudo, Jorge Faria disse que o horário do parque de estacionamento é o ideal, acrescentando que o espaço não é “uma garagem privativa” para os moradores, mas sim um parque público, onde há “vários potenciais utilizadores” do espaço, que naturalmente está também disponível para os moradores.

A bancada do PSD votou contra a actual proposta de alteração do regulamento, reiterando que o modo como o regulamento está organizado e escrito precisa de ser corrigida, pois pode levar as pessoas ao engano e a “confundir” a informação que se encontra no regulamento”. A proposta foi aprovada com quatro votos a favor dos três vereadores do PS e do vereador independente eleito pelo Chega.