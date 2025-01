Dadores da Póvoa de Santa Iria promovem recolha em Fevereiro

A acção decorrerá entre as 15h00 e as 19h30 na sede da associação.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria organiza a 1 de Fevereiro, sábado, a sua primeira colheita de sangue do mês de Fevereiro. A iniciativa vai também permitir a inscrição de potenciais dadores de medula óssea. A iniciativa, informa a associação em comunicado, terá lugar na sua sede, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, e decorrerá entre as 15h00 e as 19h30. A acção solidária tem como objectivo reforçar os bancos de sangue e sensibilizar a população para a importância de se tornarem dadores regulares. A organização reforça o apelo à comunidade para participar e sublinha que doar sangue é simples, seguro e essencial para ajudar a quem mais precisa.