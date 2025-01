Entroncamento aprova estudo para requalificação de estrada que liga a Torres Novas

Troço da Estrada Nacional 3, que faz a ligação entre os dois concelhos, está em mau estado e requer intervenção. Torres Novas já investiu mais de um milhão de euros para resolver problema, faltando agora algumas centenas de metros no lado do Entroncamento.

Foi aprovado unanimemente na sessão da Câmara Municipal do Entroncamento o estudo prévio para a realização de obras na Estrada Nacional 3, que liga o concelho a Torres Novas. O troço localiza-se entre a Rotunda do Chaimite e o limite com o concelho vizinho, com a obra a ter um valor estimado de 1,2 milhões de, uma estimativa um pouco acima do inicialmente previsto.

O presidente da câmara, Jorge Faria, afirmou que o projecto não inclui apenas a renovação da estrada, mas a dotação da zona com novas infraestruturas de água, saneamento, energia e telecomunicações, tal como uma ciclovia que irá fazer a ligação à que foi construída por parte do município de Torres Novas. O vereador do PSD, Rui Madeira, deixou algumas sugestões relativamente à obra, incluindo a possibilidade de colocar uma rotunda junto ao cruzamento com a estrada das Lameiras, devido a denúncias de alguns moradores relativas a corridas automóveis nesta zona.

A autarquia já tinha reconhecido a necessidade de obras de requalificação nesta estrada no orçamento de 2024, sendo que a responsabilidade passou das Infraestruturas de Portugal para o próprio município do Entroncamento.