Faleceu o padre João Vieira Trindade, uma referência no concelho de Ourém

O padre João Vieira Trindade faleceu no sábado, 25 de Janeiro, aos 93 anos. As exéquias tiveram lugar na segunda-feira, dia 27 de Janeiro, na igreja paroquial de Alburitel, freguesia onde nasceu. A celebração foi presidida pelo bispo José Ornelas.

João Vieira Trindade ingressou no Seminário de Leiria em 1944 e concluiu os estudos curriculares em Junho de 1956. Foi ordenado diácono, na Sé de Leiria, e presbítero, também na Sé de Leiria. Exerceu o seu ministério nas paróquias de Atouguia, Marinha Grande, Urqueira e Mira de Aire. Em Setembro de 1973, iniciou nova etapa no exercício do ministério com a transferência para o Seminário de Leiria onde assumiu o encargo de ecónomo, professor e formador dos alunos. Em 1996 foi nomeado capelão do Hospital de Santo André, assumindo também a assistência religiosa das diversas valências da Santa Casa da Misericórdia de Leiria.