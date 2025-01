Idosa encontrada sem vida por grupo de caçadores em Alenquer

Um grupo de caçadores encontrou um cadáver em decomposição numa zona de mato na Herdade da Emberiza, em Alenquer. Mais tarde as autoridades confirmaram tratar-se de Teresa Balola, de 88 anos, residente no Carregado e que desapareceu em Alenquer no dia 3 de Outubro.

No domingo de manhã, 26 de Janeiro, os caçadores deram com o cadáver e alertaram as autoridades. A GNR deslocou-se ao local assim como os Bombeiros Voluntários de Alenquer e, posteriormente, a Polícia Judiciária. Durante a tarde, os bombeiros transportaram o cadáver para a morgue do Hospital de Vila Franca de Xira. De acordo com fonte policial, o corpo que foi encontrado não aparentava indícios de crime. Na terça-feira, dia 28 de Janeiro, após análises do Instituto de Medicina Legal, foi confirmada a identidade do corpo como se tratando de Teresa Balola.

Recorde-se que as buscas por Teresa Balola começaram no dia seguinte à família ter dado alerta do desaparecimento, a 4 de Outubro do ano passado. Terá sido vista com vida pela última vez na Estrada Nacional 9, entre o Parque das Tílias e a Quinta do Barnabé, em Alenquer. Vestia uma bata branca e estava desorientada. Nas redes sociais e estabelecimentos comerciais e de restauração foi publicada a fotografia da senhora e os contactos telefónicos da família.