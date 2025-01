PSD de Azambuja congratula-se pelo reforço de meios da GNR

A Comissão Política do PSD Azambuja congratulou-se, através de nota de imprensa, com o recente reforço de meios no posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Azambuja com quatro militares e no posto da GNR de Aveiras de Cima com dois militares.

“Desde que passou a liderar o PSD Azambuja em Maio de 2024, Margarida Lopes tem insistido em todas as entrevistas e intervenções públicas que a GNR no concelho de Azambuja carece de um reforço de meios humanos e de equipamentos para combater o aumento de criminalidade no concelho de Azambuja” e que a “criminalidade no ano de 2023 aumentou 11,36%” naquele concelho, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna de 2023.

Na mesma nota, o PSD lembra que desenvolveu várias iniciativas no que respeita à segurança no concelho de Azambuja, nomeadamente ter reunido com o comandante do Destacamento Territorial de Alenquer e com os comandantes dos postos de Azambuja e Aveiras de Cima; ter apresentado requerimentos ao presidente da Câmara de Azambuja sobre a não construção do novo quartel da GNR em Aveiras de Cima e sobre o não funcionamento do Conselho Municipal de Segurança desde Outubro de 2021.