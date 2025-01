Queda de árvores interrompe EN 118 na Azeitada

partilhe no Facebook

A Estrada Nacional 118, em Azeitada, concelho de Almeirim, foi cortada ao trânsito na manhã desta terça-feira, 28 de Janeiro, devido à queda de árvores. Uma situação que se deve ao vento forte que se fez sentir.

Por volta das 9h00 a circulação começou a fazer-se de forma condicionada e a limpeza e desobstrução total da via só devem ficar concluídas entre as 11h00 e as 12h00.