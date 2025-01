Rua Cónego Joaquim Pereira Botto em Alhandra vai para obras

Já há vencedor do concurso público para requalificar a rua Cónego Joaquim Maria Pereira Botto em Alhandra, que será a empresa Protecnil - Sociedade Técnica de Construções, que fará o trabalho por um valor de 258.650€, ao qual será adicionado o IVA. O prazo estipulado para a conclusão da obra é de 150 dias após a assinatura do contrato. A requalificação da rua integra um conjunto de intervenções que o município considera estratégicas para a melhoria das infraestruturas da zona e a valorização do espaço público em Alhandra. O objectivo principal da obra é garantir, no final, melhores condições de circulação e segurança para os residentes e visitantes da vila. A proposta final de adjudicação da obra foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.