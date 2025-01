A Loja do Cidadão do Cartaxo vai centralizar a Autoridade Tributária e Aduaneira, o Instituto dos Registos e Notariado, o Instituto da Segurança Social e o Espaço do Cidadão num só local.

Auto de consignação da Loja do Cidadão do Cartaxo assinado em Fevereiro

A assinatura do auto de consignação da empreitada da Loja do Cidadão no Cartaxo está apontada para dia 5 de Fevereiro na presença da ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes. A informação foi dada pelo vice-presidente do município, Pedro Reis (PSD), em reunião do executivo. O equipamento vai ser construído de raiz na Rua do Jardim, no Cartaxo, e centralizar a Autoridade Tributária e Aduaneira, o Instituto dos Registos e Notariado, o Instituto da Segurança Social e o Espaço do Cidadão num só local, e permitir requalificar a zona envolvente, com conclusão prevista para início de 2026.

A localização teve em conta as imposições da Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e três premissas definidas pelo executivo: respeito pelo património, reabilitação do espaço público e valorização de uma zona habitacional e central da cidade. “As restantes soluções consideradas e avaliadas pelo executivo e pelos serviços municipais ou não tinham a dimensão suficiente (são necessários 800 metros quadrados) ou implicavam a destruição de espaço verde, que tanto estamos a trabalhar para devolver às pessoas, ou o desrespeito pelo património histórico da cidade. Nada acrescentavam de valorização ao espaço público, nem sequer ao espaço habitacional envolvente”, referiu o presidente do município, João Heitor (PSD), no âmbito da apresentação dos estudos.