Bombeiros de Tomar estão a comemorar o 103º aniversário

O 103º aniversário dos Bombeiros do Município de Tomar foi assinalado, na manhã de dia 28 de Janeiro, com a habitual cerimónia do hastear das bandeiras em frente ao quartel e deposição de uma coroa de flores no monumento aos soldados da paz.



No próximo domingo, 2 de Fevereiro, a partir das 10h00, vai decorrer a sessão comemorativa, no quartel, que incluirá os habituais discursos, promoções e entrega de medalhas.