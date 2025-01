Escola de Hotelaria de Fátima recebeu reunião de trabalho dos membros portugueses do EfVET 

A Escola de Hotelaria de Fátima recebeu, no dia 17 de Janeiro, uma importante reunião de trabalho entre os membros do EfVET Portugal (European Forum of Technical and Vocational Education and Training), com o objectivo de constituir uma equipa de trabalho para liderar o Board Nacional, bem como iniciar a discussão dos seus estatutos. A reunião contou com a presença de representantes do EfVET em Bruxelas: Paolo Nardi e Ibon Rejas, Luís Costa, da ANESPO, e representantes de diversas instituições de ensino e formação profissional, assim como de organizações e empresas que se dedicam a esta área de formação. A reunião teve como foco inicial a discussão e definição dos principais objectivos e apresentação de algumas estratégias que irão reger o funcionamento do Board Nacional do EfVET.

Durante os trabalhos foi definida a equipa para liderar o Board Nacional que se considerou ser representativa do universo das entidades presentes: Luís Costa, do associado ANESPO, Fernanda Torres, do Grupo Ensinus, Carla Medeiros, da Esprominho, e João Costa, da ATEC. Os participantes ressaltaram a importância da dinâmica deste grupo e o seu contributo para fazer ouvir a voz de Portugal nas instâncias europeias no que diz respeito à formação profissional. Em termos estratégicos, foi colocado à equipa o desafio de, no espaço de um mês, prepararem os estatutos, bem como perspectivarem um plano de trabalho que inclua a dinamização de actividades semestrais para o encontro de ideias e partilha entre os associados e perspectivar a entrada de novos membros.

Após um almoço no Restaurante “Claustro Monfortino”, na Escola de Hotelaria de Fátima, preparado e servido pelos seus alunos de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar, seguiu-se uma reunião de trabalho com o objectivo de partilhar e discutir aspectos relevantes na organização da Conferencia EfVET 2025 em Fátima, em Outubro.

A EfVET é uma das principais associações a nível europeu a actuar no âmbito da formação profissional. Sendo uma organização não governamental, criada com o principal objectivo de aumentar e melhorar o ensino e a formação técnica e profissional, a EfVET é considerada ainda uma associação de referência para os prestadores de ensino e formação profissional.