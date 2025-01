Fórum do Conhecimento em Abrantes dedicado à inclusão

A edição deste ano do Fórum do Conhecimento vai realizar-se na terça-feira, 4 de Fevereiro, a partir das 14h30, no Edifício Pirâmide, em Abrantes, e vai ter como tema central a “Inclusão: Desafios para o futuro”. O evento é aberto à comunidade.

Com o objectivo de promover a reflexão e o debate, o evento, que vai incidir sobra a educação e inclusão e os desafios na integração dos migrantes, vai contar com a presença de João Costa da European Agency for Special Needs and Inclusive Education, que abordará alguns desafios globais dos sistemas educativos como o caso da inclusão.

Durante a iniciativa vai ser também apresentado aos participantes o projecto “Desporto Inclusivo” em Abrantes e realizada uma mesa redonda com o tema “Da exclusão à inclusão”, que vai contar com a participação dos agrupamentos de escolas nº 1 Abrantes e nº 2 de Abrantes, da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes e da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.

“Integração dos migrantes – Desafios” será o tema do segundo painel de debate que irá dar a conhecer projectos de inclusão e integração social, nomeadamente o projeto YOLOabt.com – E9G da Delegação de Abrantes da Cruz Vermelha Portuguesa e o projecto “Conhecer para Acolher” do município de Abrantes, e, no final, a partilha de testemunhos de migrantes a viver em Abrantes. A participação no Fórum do Conhecimento é gratuita e não está sujeita a inscrição.