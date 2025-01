Falta de mão-de-obra está a atrasar a construção do novo posto da GNR de Alpiarça. Equipamento teria de estar concluído este mês de Janeiro.

Obras do novo posto da GNR de Alpiarça estão atrasadas

O novo posto da GNR de Alpiarça ainda não está pronto para ser entregue amanhã, 30 de Janeiro, conforme estabelecido após o prazo de execução da empreitada ter sido prorrogado em Setembro. Os atrasos devem-se à dificuldade de contratação de pessoal, segundo adiantou na reunião de câmara de 29 de Janeiro a presidente o município, Sónia Sanfona (PS). A autarquia já notificou o empreiteiro para reagendar a entrega da obra, cujo prazo deverá voltar a ser prorrogado.

Recorde-se que, em Maio de 2024, os trabalhos foram interrompidos devido à derrocada parcial da estrutura de cofragem do edifício principal, acidente que não causou vítimas entre os trabalhadores. O novo posto localiza-se na Rua Maestro Virgílio Fortunato Wesceslau e é uma construção de raiz num terreno cedido pela Câmara de Alpiarça, com um valor previsto de cerca de 1,7 milhões de euros, financiado pelo Ministério da Administração Interna.

O efectivo, composto por mais de duas dezenas de militares, espera há vários anos pela mudança de posto, para poder trabalhar com condições adequadas. Sónia Sanfona descreveu, numa visita às obras com o então ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o centenário posto da GNR como um espaço “precário que quase se tornou definitivo”, com muitos problemas de infiltrações, estruturais, ao nível das camaratas, sanitários, zona de atendimento e gabinetes.

“As condições ali existentes não respeitam os mínimos exigíveis para que os militares estejam a trabalhar e possam levar a cabo a sua missão de uma forma plena”, criticava em Novembro de 2022 durante a assinatura do contrato interadministrativo entre a autarquia e o Ministério da Administração Interna.

A presidente da Câmara de Alpiarça destacou como vantagem do novo posto a centralidade que tem na vila, uma vez que vai ficar perto da Escola Básica Professor Abel Avelino e do centro de saúde. Sónia Sanfona anunciou ainda que o espaço actual vai ser transformado num museu municipal depois de remodelação profunda.