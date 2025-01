Polícia apanha violador em Vila Franca de Xira para cumprir pena de oito anos

partilhe no Facebook

A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 46 anos em Vila Franca de Xira, no dia 17 de Janeiro, cumprindo um mandado de detenção para cumprimento de pena de oito anos de prisão efectiva, pela prática de crimes de violação agravada. Em comunicado a Divisão Policial de Vila Franca de Xira diz ter encaminhado o detido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde vai cumprir a pena de oito anos de prisão. Também esta semana, e sem ligação a este caso, um outro homem suspeito de abuso sexual de uma criança de 12 anos, também em Vila Franca de Xira, vai aguardar julgamento em prisão preventiva suspeito de 38 crimes de abuso sexual de crianças, entre Março de 2024 e Janeiro de 2025. O inquérito decorre no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) da Comarca de Lisboa Norte do Ministério Público.