Abertas candidaturas para atribuição de espaços nas Festas de São José em Santarém

Quem estiver interessado em explorar espaços para diversões, de comidas e bebidas e outros nas próximas Festas de São José, em Santarém, devem elaborar as propostas de acordo com o respectivo programa do procedimento e entregá-las até às 16h30 de 14 de Fevereiro, no edifício dos Paços do Concelho. As Festas de São José 2025 vão decorrer entre os dias 19 e 23 de Março, no Campo Infante da Câmara.