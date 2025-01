Anomalias na rede eléctrica em Santarém reportadas à E-REDES

A Câmara de Santarém reportou à E-REDES a existência de anomalias e avarias em diversos arruamentos no centro histórico da cidade, assim como nas zonas periféricas.

A Câmara de Santarém reportou à E-REDES a existência de anomalias e avarias em diversos arruamentos no centro histórico da cidade, assim como nas zonas periféricas, informando que da parte da empresa ficou o compromisso de proceder às devidas reparações nos próximos dias.

A autarquia informa que, sempre que seja necessário, as avarias podem ser reportadas através do Balcão Digital, da App E-REDES Digital, do WhatsApp (913 846 398) ou pela linha de Avarias Elétricas (800 506 506 - chamada grátis, 24h).