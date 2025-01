Boccia, caminhada e corridas na Golegã

O município da Golegã dinamiza actividade física gratuita para todas as faixas etárias – boccia sénior para pessoas com mais de 60 anos, caminhadas e corrida. Os treinos de boccia são às terças-feiras, às 14h00, no Pavilhão Municipal da Golegã e todas as quartas às 10h00 no Pavilhão Desportivo de Azinhaga.

Também todas as terças, das 19h00 às 20h00, no Estádio Municipal Galrinho Bento, na Golegã, há caminhada e corrida, numa organização conjunta com o Clube Desportivo em Movimento. A Câmara da Golegã promove ainda caminhadas pelo concelho, sendo a próxima a 22 de Fevereiro em Azinhaga.