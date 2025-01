Câmara de VFX condenada a pagar 5 milhões de euros a construtora

Tribunal condenou a Câmara de Vila Franca de Xira ao pagamento de uma indemnização milionária a rondar os 5 milhões de euros, no âmbito do caso da construção da urbanização Quinta dos Anjos, em Castanheira do Ribatejo.

O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) deu razão à construtora Beira Negócios e condenou a Câmara de Vila Franca de Xira ao pagamento de uma indemnização milionária a rondar os 5 milhões de euros, no âmbito do caso relativo à construção da urbanização Quinta dos Anjos, em Castanheira do Ribatejo. A informação foi confirmada a O MIRANTE por fonte do município, embora este ainda não tenha sido formalmente notificado da decisão, que já não é passível de recurso. Por este motivo, será realizada a primeira alteração ao orçamento municipal e grandes opções do plano, agendada para a reunião de câmara de 29 de Janeiro, já depois do fecho desta edição.