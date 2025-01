Condutor detido em Santarém por usar cartão de tacógrafo de outro motorista

O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento de Trânsito de Santarém, deteve um homem de 39 anos por uso de documento de identificação alheio. No âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram um veículo pesado de mercadorias, tendo procedido à sua fiscalização. No decorrer da acção, foi possível apurar-se que o condutor do veículo se encontrava a utilizar um cartão de tacógrafo de outro motorista, permitindo-lhe assim exceder os tempos de condução legais e evitar o cumprimento dos tempos de repouso obrigatórios, o que motivou a sua detenção.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. A Guarda Nacional Republicana relembra que o cartão de tacógrafo é um documento personalizado, pessoal e intransmissível, que identifica o condutor perante as autoridades policiais e administrativas, o qual possui dados juridicamente relevantes, não podendo ser utilizado por pessoa alheia.