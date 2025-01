Curso para ensinar a lidar com a perda e o luto em Azambuja

A Câmara da Azambuja vai organizar um curso para ajudar a lidar com a perda e com o luto, nas suas diferentes vertentes, anunciou o município em comunicado, explicando que o curso, ministrado pelo Instituto Politécnico de Santarém, destina-se “a todas as pessoas com mais de 18 anos, com interesse, “tanto a nível pessoal, como profissional”, no tema do acompanhamento em situações de luto.

“Serão abordados os diferentes tipos de luto e as suas particularidades, o luto na infância e na adolescência, o luto na gravidez e em puerpério, o luto no idoso e, ainda, como ajudar as pessoas enlutadas”, indica o município.