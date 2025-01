Homenagem ao ex-piloto de motocross Bija em Marinhais

Luís Silva, piloto de referência do motocross português dos anos 90, natural de Marinhais, vai ser homenageado domingo, 2 de Fevereiro, no decorrer do regional centro/sul MXRibatejo e nacional MX50 e MX Femininas na Pista Vale Zebro, em Marinhais. Bija, como era conhecido, esteve mais de 15 anos nos campeonatos nacionais de motocross e supercross. Faleceu aos 59 anos vítima de doença prolongada, em Novembro de 2023.

Luís Silva foi vice-campeão nacional de motocross na cilindrada 125cc em 1993. Participou na primeira prova do campeonato do mundo de motocross 125cc em Águeda em 1985. Competiu em provas do campeonato europeu de motocross na classe 250cc e integrou ainda a selecção portuguesa que venceu o Troféu Mediterrânico de MX em 1994, na Tunísia, tendo sido o vencedor individual absoluto. Depois de terminar a carreira treinou valores do motocross como Ricardo Aires e Vasco Martins.