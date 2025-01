Já foram instalados 35 mil painéis solares na aldeia de Arreciadas em Abrantes

A Hyperion Renewables anunciou ter concluído a instalação de 35 mil painéis solares em Arreciadas, no concelho de Abrantes, para uma central fotovoltaica que representa um investimento de 19 milhões de euros. “Os painéis fotovoltaicos e estruturas principais do parque já estão instalados, o projecto avança conforme o planeado e, neste momento, o foco está na construção da linha de ligação à rede eléctrica, que é um processo complexo e detalhado”, disse à Lusa fonte oficial da empresa, tendo indicado o mês de Junho como data de previsão para a entrada em operação da central fotovoltaica.

Em Maio de 2024, a empresa portuguesa ligada ao desenvolvimento de projectos de energias renováveis indicou, em comunicado, ter iniciado a construção da nova central fotovoltaica de Abrantes, num projecto que “vai produzir o equivalente ao consumo médio anual de 15 mil habitações e promover o envolvimento comunitário. A central, que está a ser instalada em 53 hectares de terreno na aldeia de Arreciadas, na União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, é composta por 35 mil painéis solares, equipamento que terá uma capacidade instalada de 18 Megawatts (MW) e produzirá mais de 50 GWh/ano.

Segundo os promotores, “o município de Abrantes terá direito a compensações a serem pagas pelo Estado, através do Fundo Ambiental, num valor total de mais de 270 mil euros, valor calculado em função da produção da energia” a partir da central, que terá o seu ponto de injecção à rede na subestação de Olho de Boi, em Alferrarede. A empresa garantiu ainda que vai “promover iniciativas de envolvimento das comunidades locais”. “Em colaboração com o município, decidir-se-á quais as iniciativas que terão maior impacto positivo junto das comunidades e que irão para a frente”, referiu, na ocasião, a empresa, tendo agora anunciado que vai ser “investidor social” no projecto Dem.Care.Abt, entre outras medidas de envolvimento com as comunidades locais. “As medidas de envolvimento das comunidades locais que estão reflectidas no protocolo” [aprovado com o município] passam pela Hyperion “ser investidor social no projecto Dem.Care.Abt em vista à candidatura ao Portugal Inovação Social, na categoria Parcerias para a Inovação Social, com um investimento de 30 mil euros euros”, indicou a empresa.

O projeto Dem.Care.Abt, que terá uma duração de 24 meses e “beneficiará directamente 128 pessoas com demência e 128 cuidadores informais no concelho de Abrantes”, pretende “proporcionar terapias não farmacológicas baseadas em métodos cientificamente validados, melhorando significativamente a qualidade de vida dos participantes e apoiando as suas famílias”, detalhou a empresa.

Assunto tem sido debatido entre autarcas

A construção de uma central fotovoltaica em Arreciadas já foi questionada em sessões camarárias pela oposição à maioria socialista no executivo municipal. Em causa estavam os terrenos a ocupar, o reduzido impacto do empreendimento no que toca à criação de postos de trabalho e as contrapartidas para as populações da zona, N altura, o presidente do município, Manuel Valamatos, respondeu que todo o dinheiro envolvido será para servir os abrantinos e contribuir para o desenvolvimento colectivo do município. “Não se pode duvidar da importância deste investimento que representa uma grande transformação para o concelho e para a região”, afirmou o autarca.