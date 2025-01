Morreu um dos militares da GNR envolvido em acidente na EN119

A vítima mortal, de 26 anos de idade, pertencia ao Serviço da Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR de Coruche. O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira, segundo confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

O ferido grave, colega do militar que faleceu, foi transportado ao Hospital de São José, em Lisboa com o acompanhamento da VMER de Santarém. A vítima que sofreu ferimentos leves, ocupante da viatura civil, foi transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo adiantou ainda ao nosso jornal que, apesar das informações iniciais darem conta de uma colisão entre três viaturas, verificou-se que o acidente envolveu somente dois veículos ligeiros. Um terceiro veículo parou para prestar auxílio, precisou a mesma fonte.

Ao que tudo indica, o acidente terá ocorrido na sequência da queda de um poste na estrada que obrigou uma das viaturas a desviar-se, precipitando o embate frontal.

No local estiveram 26 operacionais, apoiados por uma dezena de veículos, dos Bombeiros Voluntários de Benavente e dos Municipais de Coruche, da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e Vila Franca de Xira.