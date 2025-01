Polícia Judiciária investiga suspeitas de apropriação ilegal de viaturas em Tomar

partilhe no Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar, em articulação com a Guarda Nacional Republicana (GNR), suspeitas de apropriação ilegal de quatro viaturas e uma mota-de-água que se encontram num antigo aviário, próximo ao cemitério de Alviobeira, em Tomar. As diligências, confirmou a O MIRANTE fonte oficial da GNR, ainda se encontram a decorrer ao final da manhã desta quinta-feira, 30 de Janeiro, no sentido de se “averiguar a proveniência e legalidade em território nacional” dos automóveis e pequena embarcação.

Ao que O MIRANTE apurou, as viaturas são todas de origem francesa e suíça e poderão ter sido trazidas para Portugal ilegalmente, após terem sido alugadas nos referidos países de origem. Em causa poderá estar um crime de abuso de confiança.

O director do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, Avelino Lima, confirmou ao nosso jornal o parqueamento de um conjunto de viaturas no antigo aviário, considerando ser prematuro afirmar-se que terão sido roubadas.

As diligências de investigação decorrem de denúncia à GNR e Ministério Público.

*Notícia em actualização