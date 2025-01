Prova de trail passa pelas Linhas de Torres e termina na Póvoa de Sta. Iria

Um dos maiores eventos de trail nacionais, a “Linha de Torres 100”, prova certificada pela ATRP – Associação de Trail Running de Portugal, decorre entre os dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro. A prova é organizada pela Associação Desportiva Trilhos do Costume com os apoios institucionais das Câmaras Municipais de Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, da Rota Histórica das Linhas de Torres e do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude.

O evento é composto pelos Circuitos Nacionais de Trail Ultra Endurance (LT100 – km 100), Trail Ultra (LT100 – km 50), Trail (LT100 – K 30) e Trail Sprint (LT100 – K 20), integrando, ainda, uma corrida plana na zona ribeirinha (LT100 – K 10), duas caminhadas (LT100 – C20 e LT100 – C10) e corridas para crianças designadas por Trail Kids (LT100 – TK).

Os atletas vão partir de pontos específicos de acordo com a prova em que se inscrevem, mas sempre com o mesmo ponto de chegada no empreendimento Vila Rio, na Póvoa de Santa Iria. O momento desportivo contará com mais de 350 atletas, sendo de destacar a presença alguns dos melhores atletas de trail nacionais.

Os melhores resultados obtidos garantem o acesso à Taça Nacional de Trail ATRP 2024/2025 e qualificação para a final do Campeonato Nacional de Trail ATPRP 2025.

Os participantes vão ter a oportunidade única de percorrer o sistema militar defensivo denominado “Linhas de Torres Vedras”, sempre acompanhados pelas 152 fortificações que o compõem, num cenário ímpar de beleza e biodiversidade.