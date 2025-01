Alenquer e Geoparque Oeste assinam memorando de entendimento

A Câmara de Alenquer e a Associação Geoparque Oeste vão assinar um memorando de entendimento e uma carta de compromisso para a defesa do património geológico. A cerimónia está agendada para dia 6 de Fevereiro, pelas 17h30, nos Paços do Concelho.

Desde 2024 que Alenquer integra a estrutura de gestão do Geoparque Oeste, tendo por vista submeter a candidatura no último trimestre de 2025 para garantir a entrada formal na estrutura intermunicipal. O primeiro passo desta parceria foi dado em 2021 com a assinatura do protocolo entre a autarquia e a Associação Geoparque Oeste (AGEO) e cujo objectivo primordial foi sempre a capacitação e dinamização da região Oeste de Portugal, onde Alenquer se insere.

O Geoparque Oeste nasceu em 2017 e conta actualmente com a integração dos concelhos de Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Peniche e Torres Vedras, compreendendo uma área total de 1154 km2. Além de Alenquer, Óbidos também irá formalizar a candidatura para integrar esta estrutura no próximo ano.

Em Março de 2024, o Geoparque Oeste obteve o reconhecimento oficial de entrada para a rede de Geoparques Mundiais da UNESCO, tornando-se o sexto em Portugal a obter a distinção, depois do Geoparque Naturtejo, do Geoparque Arouca, do Geoparque Açores, do Geoparque Terras de Cavaleiros e do Geoparque Estrela.