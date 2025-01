Aviários às portas de Vila Franca de Xira nunca saíram do papel

Não houve qualquer desenvolvimento ou obra feita nos últimos dois anos nos quatro aviários situados no alto da zona de Santa Sofia, às portas de Vila Franca de Xira, cuja reactivação chegou a deixar apreensivos vários moradores da zona. A informação é avançada a O MIRANTE pela Câmara de Vila Franca de Xira, que confirma não ter havido qualquer desenvolvimento ou construção no local desde que o assunto foi noticiado pelo nosso jornal. Alguns moradores da zona circundante aos aviários também dizem não ter havido qualquer intervenção visível naquele espaço.

Em causa, recorde-se, esteve um negócio do Grupo Valouro, que já tinha sido confirmado a O MIRANTE pela empresa, para compra dos antigos pavilhões de Santa Sofia, em Vila Franca de Xira, onde em tempos funcionaram aviários que geraram incómodos nos moradores da zona, sobretudo maus-cheiros e pragas de insectos. A empresa esperava vir a criar até dez postos de trabalho e investir até 2,5 milhões de euros na cidade. O nosso jornal voltou a contactar a Valouro sobre este assunto mas ainda não obteve resposta.

Na altura, a empresa explicara ao nosso jornal que os aviários, embora se tenham mantido em actividade até 2014, encontravam-se em mau estado de conservação e tecnologicamente obsoletos, situação que obrigaria sempre a realizar investimentos de melhoria no espaço. Dada a configuração topográfica do terreno, a Valouro dizia que não seria possível a construção de nenhum pavilhão adicional, mantendo-se a “viabilidade de requalificação dos pavilhões existentes, adequando-os às boas práticas em vigor e aos padrões de exigência higiossanitária e de bem-estar animal” empregues por aquele grupo empresarial, tranquilizando os moradores.

Em 2022, a notícia de O MIRANTE dava eco dos receios de vários moradores da Urbanização Quinta do Bulhão, situada a pouco mais de um quilómetro do local, que temiam que um eventual avanço dos aviários pudesse vir a prejudicar a qualidade de vida da população, como em tempos aconteceu, muito antes do Grupo Valouro ter mostrado interesse no espaço. O assunto acabou por chegar à reunião de câmara de Vila Franca de Xira, com vereadores como David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), a ser dos primeiros a mostrar a sua preocupação com a eventual reactivação dos aviários. Na altura, pediu ao presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), que antes de emitir qualquer alvará pudesse ouvir a empresa para perceber o que iria acontecer no espaço.