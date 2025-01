Concelho de Tomar com mais respostas para a recolha de resíduos

Município de Tomar assinou protocolo com empresa local para a recolha de resíduos de origem urbana, o que tem permitido reforçar as respostas no sector.

O concelho de Tomar conta, desde o ano passado, com mais um importante contributo para a recolha selectiva de resíduos, em especial daqueles que, pelas suas características, não têm lugar nos ecopontos. Assim, foi assinado um protocolo entre o município e a empresa CircuitProfit – Gestão de Resíduos, que funciona na Zona Industrial de Tomar, para a recolha de resíduos de origem urbana, o que tem permitido reforçar as respostas no sector.

A empresa tem vindo a realizar, essencialmente nas áreas rurais, um trabalho de “qualidade” na recolha de resíduos onde a deposição ilegal nas zonas envolventes dos contentores é mais frequente. A CircuitProfit estabelece periodicamente itinerários para a recolha de monos, de plásticos (incluindo mobiliário de jardim), vidro, metais ferrosos e não ferrosos, resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) não perigosos, utensílios e loiças de cozinha ou madeiras.

Em comunicado, o município recorda que continua a fazer recolha de resíduos, essencialmente na zona urbana (através de agendamento), podendo também os munícipes fazer a entrega directamente no Ecocentro de Santa Cita (junto à ETAR, depois da estação de comboios).