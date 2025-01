Desabamento de edifício devoluto faz um ferido em Terras Pretas

A parede de um barracão em ruínas contíguo ao Café Pinheira, em Terras Pretas, concelho de Torres Novas, cedeu ao início da tarde de segunda-feira, 27 de Janeiro, devido ao vento forte, levando ao desabamento da cobertura à base de chapas daquele estabelecimento. O incidente, adiantou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, José Carlos Pereira, provocou quatro vítimas que recusaram ser transportadas ao hospital.

“Uma das vítimas foi atingida com destroços na cabeça e as restantes três devido à ansiedade”, por se encontrarem no café no momento do desabamento, “receberam assistência no local”, adiantou o comandante. O alerta foi dado às 13h20.

Vendaval causa danos também em Torres Novas

O mau tempo fez desabar na segunda-feira, 27 de Janeiro, a estrutura metálica da varanda de um terceiro andar que, devido ao vento forte, acabou por cair na via pública, levando ao corte da rua, confirmou a O MIRANTE o comandante dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, José Carlos Pereira.

A estrutura metálica com cerca de 20 metros de comprimento ficou imobilizada na Rua Comandante Ilharco, na cidade de Torres Novas, mas “felizmente não houve vítimas a registar”, ressalvou o comandante da corporação. No entanto, a queda da estrutura provocou danos numa viatura.