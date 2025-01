Os órgãos sociais do Centro Social de Casével, em Santarém, renunciaram aos cargos depois de várias queixas de funcionárias a alegar clima de intimidação, assédio moral e medo por parte da presidente da direcção.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Funcionárias reuniram com o sindicato à porta da instituição em Casével . fotoDR

Direcção do Centro Social de Casével demite-se após queixas de assédio

Os órgãos sociais do Centro Social de Apoio à Comunidade de Casével, no concelho de Santarém, apresentaram renúncia aos cargos na assembleia-geral extraordinária realizada a 26 de Janeiro, depois de terem vindo a público queixas de funcionárias denunciando um clima de intimidação, assédio moral e medo por parte da presidente da direcção, que também é trabalhadora na instituição. Um duplo papel que, na opinião das funcionárias que falaram com O MIRANTE, representa “um conflito de interesses que tem levado a situações de abuso de poder”.