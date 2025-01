Estrada cedeu à chuva na Póvoa de Santa Iria

A estrada abateu ontem ao final da tarde na Rua da República, na Póvoa de Santa Iria, mesmo em frente à churrasqueira. As testemunhas disseram a O MIRANTE que viram o buraco abrir-se, junto ao colector de água, mas que felizmente na altura não estava a passar nenhuma pessoa ou viatura. A situação causou algum aparato uma vez que aconteceu numa das ruas mais movimentadas da cidade, que dá acesso à estação de comboio. Uma ambulância esteve parada junto ao abatimento do piso até chegada da PSP, para garantir que ninguém se magoava. Ainda ontem o buraco foi tapado e esta sexta-feira de manhã os funcionários dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira já estavam no terreno a resolver o problema. As águas pluviais terão estado na origem da cedência do piso. O MIRANTE pediu esclarecimento aos SMAS e aguarda resposta.

*Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE