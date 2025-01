Mais problemas nas instalações da Segurança Social em Santarém

Problemas no sistema de esgotos obrigaram à realização de obras nas instalações do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, localizadas no Largo do Milagre, que, por sua vez, motivaram a deslocalização provisória de trabalhadores de tratamento processual para o 1º andar do edifício da Segurança Social sito na Avenida Grupo de Forcados Amadores de Santarém. Um edifício, recorde-se, onde no início de Outubro de 2024 foram encerrados os serviços de atendimento ao público no piso térreo devido a suspeitas em relação à qualidade do ar.

Em nota de imprensa, o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, presidido por Paula Carloto, informa que o edifício sito no Largo do Milagre, no centro histórico de Santarém, “registará intervenções de beneficiação, durante os próximos meses, o que implicará a necessidade de alterações no funcionamento, não estando previsto que as mesmas tenham impacto no desenvolvimento dos serviços perante os utentes”.

A mesma entidade diz que “está prevista a deslocalização de colaboradores de tratamento processual para soluções provisórias” e que “não estão previstos constrangimentos ou alterações na resposta de serviço público, que será assegurada nos Serviços de Atendimento”. Acrescenta ainda que o atendimento institucional poderá acompanhar a deslocalização dos serviços.

Este é mais um contratempo nas instalações da Segurança Social em Santarém, que no início de Outubro de 2024 foi obrigada a encerrar os serviços de atendimento ao público no piso térreo do edifício da Avenida Grupo de Forcados Amadores de Santarém devido a suspeitas relacionadas com a qualidade do ar. Algumas semanas depois o atendimento foi transferido para as instalações vizinhas do Instituto Português do Desporto e da Juventude, onde ainda permanece.

As análises feitas ao edifício pelos técnicos do Instituto Ricardo Jorge, realizadas no dia 8 de Novembro, não indicaram problemas com a qualidade do ar mas deixava recomendações, como a mudança de filtros dos sistemas de ventilação. A directora da Segurança Social, Paula Carloto, referiu na altura a O MIRANTE que preferia cumprir as recomendações, apesar de não haver impedimento para reabrir o espaço, por uma questão de segurança.