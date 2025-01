Negócio online termina em assalto à mão armada em Alhandra

partilhe no Facebook

A PSP de Vila Franca de Xira deteve, na freguesia de Alhandra, um homem de 51 anos, suspeito da prática do crime de roubo a pessoas na via pública.

Os polícias foram informados pela vítima que o suspeito agendou um encontro para lhe vender uns óculos de realidade virtual que estavam à venda numa plataforma da internet. Durante o negócio, o suspeito, com recurso a arma de fogo, roubou os 350 euros à vitima e fugiu de carro.

A PSP conseguiu apanhar o suspeito que estava a regressar a sua casa. Tinha na sua posse um revólver, produto estupefaciente e uma caixa com os óculos de realidade virtual.

O homem foi detido e a PSP acabou por apreender ao suspeito cinco armas com os respectivos carregadores e caixas de acondicionamento, uma besta, 14 botijas de gás, próprias para as armas apreendidas, quatro caixas com chumbos, uma viatura e 129,18 doses individuais de haxixe para além dos óculos de realidade virtual.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial desconhecendo-se até ao momento as medidas de coacção que foram aplicadas.